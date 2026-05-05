Persijap Jepara Kalah Lagi, Posisi Klasemen Merosot, Bahaya!

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara menelan pil pahit seusai takluk 0-2 dari Persija Jakarta pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/26.

Laga yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (4/5) malam itu jadi pukulan telak bagi tuan rumah.

Macan Kemayoran tampil lebih efektif. Dua gol kemenangan Persija masing-masing dicetak Rayhan Hannan pada menit ke-64 dan Gustavo Almeida di masa injury time (90+8).

Pelatih Persijap Mario Lemos tak menampik keunggulan tim tamu. Dia menyebut anak asuhnya sebenarnya punya peluang, terutama di babak pertama, namun gagal dikonversi menjadi gol.

“Kalau kami bicara dalam kekalahan, taktikal tidak akan berjalan. Babak pertama kami punya peluang, tetapi tidak masuk. Babak kedua kami coba bangkit, tetapi justru kebobolan lagi lewat serangan balik,” ujarnya.

Kekalahan ini membuat Persijap tertahan di 31 poin dan harus turun ke peringkat 14. Posisi mereka disalip PSM Makassar yang pada hari yang sama menang 2-1 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Ini juga menjadi kekalahan kedua beruntun bagi Laskar Kalinyamat setelah sebelumnya tumbang 0-1 dari Dewa United Banten FC.

“Memang sangat tidak enak kalah di kandang sendiri, di depan pendukung kami. Kami akan perbaiki lagi, terutama finishing,” tegas Lemos.