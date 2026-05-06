Modal Berharga Persib Bandung Melawan Persija Jakarta

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung terus menjaga laju dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/26.

Pada pekan ke-31, Maung Bandung menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5).

Gol cepat langsung jadi pembeda. Bek asing Patricio Matricardi mencetak gol semata wayang saat laga baru berjalan dua menit.

Namun, kemenangan itu jauh dari kata mudah.

Winger Persib Beckham Putra mengakui timnya harus bekerja keras setelah gol cepat tersebut. Alih-alih memperbesar keunggulan, Persib justru mengalami kebuntuan di sisa pertandingan.

“Ini pertandingan yang bagus karena PSIM juga lawan yang kuat. Kami bisa cetak gol cepat dan itu jadi kunci,” ujar Beckham.

Meski hanya menang tipis, hasil ini punya arti lebih dari sekadar tiga poin. Beckham menyebut kemenangan ini menjadi bekal penting untuk laga panas berikutnya.

Persib dijadwalkan menghadapi rival klasik, Persija Jakarta, pada akhir pekan ini, Minggu (10/5), di Jakarta.