Dugaan Rasis di Liga Indonesia: Doumbia Bertahan, Klok Membantah

jateng.jpnn.com - Penyerang Bhayangkara Presisi Lampung FC Henry Doumbia menyampaikan pernyataan resmi terkait dugaan perlakuan rasis yang melibatkan kapten Persib Bandung Marc Klok dalam pertandingan pekan ke-30 BRI Super League 2025/26.

Melalui akun Instagram pribadinya, Doumbia menegaskan bahwa dirinya tetap pada pernyataan awal terkait insiden yang terjadi di Stadion Sumpah Pemuda, Kamis pekan lalu.

“Saya ingin menegaskan bahwa saya berdiri pada pernyataan saya. Saya yakin dengan apa yang saya dengar dan saya tidak akan mengangkat hal seperti ini tanpa alasan yang serius,” tulis Doumbia, Selasa (5/4).

Sebelumnya, Klok telah memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut. Dia menyebut ucapannya kepada Doumbia adalah 'give me the ball back' untuk meminta bola agar pertandingan segera dilanjutkan setelah Persib memperkecil kedudukan melalui gol Federico Barba.

Menurut Klok, Doumbia diduga salah mendengar kata back menjadi black. Dia juga menyatakan bahwa Doumbia sempat menyampaikan permintaan maaf setelah kejadian itu.

Namun demikian, Klok menyebut persoalan belum sepenuhnya selesai. Dia mengaku masih menerima tudingan rasis, termasuk dari pihak manajemen Bhayangkara, bahkan setelah pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Persib 4-2.

Dalam pernyataannya, Doumbia menyampaikan bahwa ia tetap menghormati Persib dan Marc Klok serta tidak ingin menimbulkan konflik yang lebih luas.

“Sepak bola seharusnya menjadi ruang yang penuh rasa hormat,” tulisnya.