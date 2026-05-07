Juventus Serius Datangkan Alisson Becker dari Liverpool, Negosiasi Sudah Dimulai

Kamis, 07 Mei 2026 – 07:43 WIB
Kiper Liverpool Alisson Becker. Foto: Franck Fife/AFP

jateng.jpnn.com, TURIN - Kiper utama Liverpool Alisson Becker dikabarkan makin dekat meninggalkan Anfield pada bursa transfer musim panas mendatang.

Penjaga gawang asal Brasil itu disebut telah mencapai kesepakatan personal dengan raksasa Italia Juventus.

Jurnalis Italia Nicolo Schira menyebut Alisson telah menyetujui kontrak hingga 2029 dengan nilai gaji mencapai 5 juta euro per musim atau sekitar Rp102 miliar.

“Alisson Becker telah menyetujui persyaratan personal dengan Juventus untuk kontrak hingga 2029 (5 juta euro/tahun),” tulis Schira lewat akun X pribadinya, Rabu (6/5).

Meski begitu, transfer sang kiper belum sepenuhnya rampung. Saat ini, Juventus masih berupaya mencapai kesepakatan dengan Liverpool F.C. yang belum menentukan sikap terkait masa depan penjaga gawang andalannya tersebut.

“Negosiasi sudah dimulai,” lanjut Schira.

Rumor hengkangnya Alisson memang makin panas dalam beberapa pekan terakhir. Pakar transfer Fabrizio Romano bahkan menyebut Juventus melakukan pendekatan serius demi memboyong mantan kiper AS Roma itu.

Bianconeri dikabarkan menjadikan Alisson sebagai target utama untuk memperkuat sektor penjaga gawang musim depan. Klub asal Turin tersebut siap menggelontorkan dana besar demi mengamankan tanda tangan pemain berusia 33 tahun itu.

