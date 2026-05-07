I.League Ambil Keputusan Mengejutkan soal Laga Persija Jakarta Vs Persib Bandung

jateng.jpnn.com - Laga panas antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung dipastikan tak digelar di Jakarta. Duel bertajuk Derbi Indonesia pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5).

Keputusan itu diumumkan Direktur Utama I.League Ferry Paulus seusai rapat bersama pihak kepolisian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

“Liga akhirnya memutuskan pertandingan akan digelar di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Waktunya tetap sama, yaitu tanggal 10 (Mei), jamnya 15.30 WIB,” kata Ferry.

Menurutnya, faktor keamanan menjadi alasan utama laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung dipindahkan jauh dari Jakarta. Rivalitas kedua tim selama ini memang kerap memunculkan kekhawatiran terkait potensi kericuhan.

Selain itu, padatnya agenda di Jakarta sepanjang Mei juga menjadi pertimbangan penting.

“Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan aspek sepak bola itu sendiri,” ujar Ferry.

Sebelum memilih Samarinda, operator liga sempat mencari stadion alternatif di Pulau Jawa hingga Bali. Namun, seluruh opsi dinilai tak memungkinkan karena bentrok jadwal pertandingan klub lain.

I.League akhirnya memilih Stadion Segiri karena tidak ada pertandingan lain di lokasi tersebut pada waktu yang berdekatan.