Persija Gagal Lagi Menjamu Persib Bandung di Jakarta, Bung Ferry: Kecewa Sekali!

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta gagal menggelar laga kandang melawan rival abadinya, Persib Bandung di Jakarta. Duel panas pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Keputusan tersebut membuat Ketua Panitia Pelaksana Persija Ferry Indrasjarief sangat kecewa. Pria yang akrab disapa Bung Ferry itu merasa upaya Jakmania menjaga kondusivitas selama musim ini seolah tak dihargai.

“Kecewa sekali, padahal kami sudah berupaya bekerja sama dengan Jakmania, menunjukkan perilaku suporter kami sudah bagus,” kata Bung Ferry di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Menurutnya, sepanjang musim ini hampir tak ada insiden besar yang melibatkan pendukung Persija. Namun, pihak kepolisian tetap tidak mengeluarkan izin keramaian untuk laga sarat gengsi tersebut.

Bung Ferry mengungkapkan kepolisian mengkhawatirkan potensi gangguan keamanan pasca-perayaan Hari Buruh atau May Day.

“Tadi sudah dibilang ya bahwa setelah May Day ada indikasi akan ada lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Modal Berharga Persib Bandung Melawan Persija Jakarta

Dia juga menyinggung kerusuhan yang terjadi di Bandung beberapa waktu lalu yang membuat lebih dari 100 orang diamankan aparat.

“Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan,” tambahnya.