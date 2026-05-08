Lawan Persija Jakarta, Persib Bandung Bawa Modal Mentereng, Bojan Hodak Percaya Diri

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membawa kepercayaan diri tinggi jelang duel panas timnya melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Pertandingan sarat gengsi tersebut akan digelar di Stadion Segiri, Minggu (10/5), setelah operator liga memindahkan lokasi laga dari Jakarta ke Samarinda.

Hodak menegaskan Persib datang dengan modal positif karena Maung Bandung tidak pernah kalah dari Persija dalam tiga musim terakhir.

“Hal bagusnya adalah dalam tiga tahun terakhir kami tidak pernah kalah melawan Persija. Jadi kami akan mencoba melanjutkannya di pertandingan nanti,” kata Hodak, Jumat (8/5).

Pelatih asal Kroasia itu menyebut mentalitas juara dan konsistensi permainan menjadi senjata utama Persib menghadapi rival abadinya tersebut.

Meski demikian, Hodak meminta anak asuhnya tetap waspada. Menurut dia, Persija musim ini memiliki kekuatan berbeda setelah mendatangkan sejumlah pemain baru.

“Mereka akan berusaha tampil habis-habisan. Namun, kami punya ambisi kuat menjaga rekor dan membawa pulang hasil maksimal dari Samarinda,” ujarnya.

Soal kondisi tim, Hodak memastikan mayoritas pemain Persib berada dalam kondisi siap tempur setelah menjalani masa pemulihan seusai laga kontra PSIM Yogyakarta.