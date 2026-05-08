JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Lawan Persija Jakarta, Persib Bandung Bawa Modal Mentereng, Bojan Hodak Percaya Diri

Lawan Persija Jakarta, Persib Bandung Bawa Modal Mentereng, Bojan Hodak Percaya Diri

Jumat, 08 Mei 2026 – 08:20 WIB
Lawan Persija Jakarta, Persib Bandung Bawa Modal Mentereng, Bojan Hodak Percaya Diri - JPNN.com Jateng
Skuad Persib Bandung. Foto: ILeague.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membawa kepercayaan diri tinggi jelang duel panas timnya melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Pertandingan sarat gengsi tersebut akan digelar di Stadion Segiri, Minggu (10/5), setelah operator liga memindahkan lokasi laga dari Jakarta ke Samarinda.

Hodak menegaskan Persib datang dengan modal positif karena Maung Bandung tidak pernah kalah dari Persija dalam tiga musim terakhir.

Baca Juga:

“Hal bagusnya adalah dalam tiga tahun terakhir kami tidak pernah kalah melawan Persija. Jadi kami akan mencoba melanjutkannya di pertandingan nanti,” kata Hodak, Jumat (8/5).

Pelatih asal Kroasia itu menyebut mentalitas juara dan konsistensi permainan menjadi senjata utama Persib menghadapi rival abadinya tersebut.

Meski demikian, Hodak meminta anak asuhnya tetap waspada. Menurut dia, Persija musim ini memiliki kekuatan berbeda setelah mendatangkan sejumlah pemain baru.

Baca Juga:

“Mereka akan berusaha tampil habis-habisan. Namun, kami punya ambisi kuat menjaga rekor dan membawa pulang hasil maksimal dari Samarinda,” ujarnya.

Soal kondisi tim, Hodak memastikan mayoritas pemain Persib berada dalam kondisi siap tempur setelah menjalani masa pemulihan seusai laga kontra PSIM Yogyakarta.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membawa kepercayaan diri tinggi jelang duel panas timnya melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung persija jakarta Persija vs Persib bri super league Bojan Hodak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU