Jadwal BRI Super League Pekan ke-32: Ada Duel Panas Persija Vs Persib

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Duel panas Persija Jakarta kontra Persib Bandung dipastikan menjadi magnet utama BRI Super League pekan ke-32.

Laga klasik penuh rivalitas itu dijadwalkan berlangsung Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB dan diprediksi menyedot perhatian besar pecinta sepak bola nasional.

Pertemuan Persija Jakarta dan Persib Bandung bukan sekadar perebutan tiga poin. Kedua tim sama-sama membawa misi penting menjelang akhir musim.

Persija ingin menjaga peluang finis di papan atas klasemen, sementara Persib berambisi tetap berada di jalur perebutan gelar juara.

Selain duel klasik tersebut, pekan ke-32 juga menghadirkan sejumlah pertandingan menarik lainnya.

Jumat (8/5), Semen Padang akan menjamu Persik Kediri di Stadion Haji Agus Salim pukul 15.30 WIB.

Pada malam harinya, PSBS Biak menghadapi Dewa United mulai pukul 19.00 WIB.

Sabtu (9/5), Arema FC akan meladeni PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan pukul 15.30 WIB.