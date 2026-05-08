Hadapi Adhyaksa, Persipura Siap Tempur di Laga Penentuan, Targetnya Cuma Menang

jateng.jpnn.com, JAYAPURA - Persipura Jayapura bersiap tampil habis-habisan saat menghadapi Adhyaksa pada babak playoff promosi yang digelar di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5).

Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri menjadi suntikan moral besar bagi tim berjuluk Mutiara Hitam untuk mengamankan tiket promosi ke Liga 1 Indonesia.

Pelatih Persipura Jayapura Rahmad Darmawan memastikan seluruh pemainnya berada dalam kondisi siap tempur jelang laga penting tersebut.

“Semua pemain dalam kondisi siap bertanding dan yang paling prinsip ialah bagaimana pemain bisa menikmati pertandingan,” kata Rahmad.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu meminta anak asuhnya tetap tenang dan mampu mengontrol emosi di tengah tekanan pertandingan besar.

Menurut dia, faktor psikologis akan sangat menentukan hasil akhir duel playoff tersebut.

Rahmad juga memberi perhatian khusus terhadap kekuatan lini depan Adhyaksa yang dinilai memiliki trio penyerang berbahaya.

“Untuk itu saya berharap semua taktik yang telah dilatih bisa diterapkan oleh pemain untuk meredam lini serang dari Adhyaksa,” ujarnya.