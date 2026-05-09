JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persib Bandung Wajib Menang atas Persija Jakarta demi Menjaga Takhta Klasemen

Persib Bandung Wajib Menang atas Persija Jakarta demi Menjaga Takhta Klasemen

Sabtu, 09 Mei 2026 – 12:14 WIB
Persib Bandung Wajib Menang atas Persija Jakarta demi Menjaga Takhta Klasemen - JPNN.com Jateng
Penyerang Persib Bandung Andrew Jung. Foto: ileague

jateng.jpnn.com, SAMARINDA - Persaingan juara BRI Super League 2025/26 makin panas. Persib Bandung menghadapi rival abadi, Persija Jakarta pada pekan ke-32 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).

Laga ini bukan sekadar duel gengsi. Pertandingan dipastikan menjadi penentuan arah perebutan gelar juara musim ini.

Persib wajib menang agar posisi puncak klasemen tidak direbut Borneo FC Samarinda yang pada pekan sama menghadapi Bali United FC.

Baca Juga:

Saat ini Persib memimpin klasemen sementara dengan 72 poin. Meski memiliki poin sama dengan Borneo FC, Maung Bandung unggul head to head sehingga masih bercokol di posisi pertama.

Di sisi lain, Persija punya tekanan besar. Kekalahan bisa mengubur peluang Macan Kemayoran dalam perburuan gelar.

Penyerang Persib Andrew Jung mengaku antusias menyambut laga panas tersebut. Sebab, pada pertemuan putaran pertama dia harus absen akibat cedera.

Baca Juga:

“Ini akan jadi yang pertama kalinya karena saya melewatkan pertandingan di sini karena cedera. Saya harap bisa bermain di laga ini dan menang. Saya tahu ini big match, kami semua ingin memenangkan laga ini,” ujar Jung.

Striker asal Prancis itu menegaskan Persib tak boleh terpeleset dalam tiga laga tersisa musim ini. Setelah menghadapi Persija, Pangeran Biru masih harus melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara.

Persib Bandung menghadapi rival abadi, Persija Jakarta pada pekan ke-32 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung persija Persija vs Persib bri super league andrew jung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU