Persib Bandung Wajib Menang atas Persija Jakarta demi Menjaga Takhta Klasemen

jateng.jpnn.com, SAMARINDA - Persaingan juara BRI Super League 2025/26 makin panas. Persib Bandung menghadapi rival abadi, Persija Jakarta pada pekan ke-32 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).

Laga ini bukan sekadar duel gengsi. Pertandingan dipastikan menjadi penentuan arah perebutan gelar juara musim ini.

Persib wajib menang agar posisi puncak klasemen tidak direbut Borneo FC Samarinda yang pada pekan sama menghadapi Bali United FC.

Saat ini Persib memimpin klasemen sementara dengan 72 poin. Meski memiliki poin sama dengan Borneo FC, Maung Bandung unggul head to head sehingga masih bercokol di posisi pertama.

Di sisi lain, Persija punya tekanan besar. Kekalahan bisa mengubur peluang Macan Kemayoran dalam perburuan gelar.

Penyerang Persib Andrew Jung mengaku antusias menyambut laga panas tersebut. Sebab, pada pertemuan putaran pertama dia harus absen akibat cedera.

“Ini akan jadi yang pertama kalinya karena saya melewatkan pertandingan di sini karena cedera. Saya harap bisa bermain di laga ini dan menang. Saya tahu ini big match, kami semua ingin memenangkan laga ini,” ujar Jung.

Striker asal Prancis itu menegaskan Persib tak boleh terpeleset dalam tiga laga tersisa musim ini. Setelah menghadapi Persija, Pangeran Biru masih harus melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara.