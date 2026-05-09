Persis Solo Tak Mau Menyusul Semen Padang & PSBS Biak, Wajib Menang atas Persebaya

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo termotivasi tinggi jelang duel krusial menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5) malam.

Laga tersebut menjadi penentuan nasib Laskar Sambernyawa untuk bertahan di kasta tertinggi musim depan.

Saat ini Persis masih terjebak di zona degradasi, tepatnya peringkat ke-16 dengan koleksi 27 poin. Posisi itu membuat tim kebanggaan Kota Solo berada dalam tekanan besar.

Persis Solo tentu tak ingin menyusul PSBS Biak dan Semen Padang FC yang sudah dipastikan turun kasta.

Dengan hanya menyisakan tiga pertandingan, duel melawan Persebaya menjadi laga wajib menang. Hasil imbang, apalagi kekalahan, bisa membuat peluang bertahan di Liga 1 semakin menipis.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija memastikan timnya siap tempur menghadapi Bajul Ijo.

Baca Juga: Perjuangan Persis Solo Keluar dari Zona Merah Makin Berat

“Kami tahu betapa berharganya pertandingan lawan Persebaya besok. Jadi, kami akan membentuk kekuatan untuk klub ini. Kami ingin mencapai mimpi untuk tujuan kami bertahan di liga ini,” ujar pelatih yang akrab disapa Milo itu saat pre match press conference, Jumat (8/5).

Milo mengatakan tim pelatih telah melakukan evaluasi dari laga sebelumnya, baik dari sisi teknik maupun taktik.