Persijap Jepara Bertahan di Super League

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara akhirnya bisa bernapas lega. Laskar Kalinyamat memastikan diri tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia seusai membungkam Persita Tangerang dengan skor telak 3-0 pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 di Banten International Stadium, Serang, Minggu (10/5).

Kemenangan ini bukan sekadar tambahan tiga poin. Hasil tersebut menjadi penentu nasib Persijap untuk lolos dari jeratan degradasi yang sempat membayangi sepanjang musim.

Tiga gol kemenangan Persijap lahir lewat aksi Dicky Kurniawan pada menit ke-25, gol spektakuler Sudi Abdillah menit ke-74 memanfaatkan posisi kiper lawan yang terlalu maju, serta penyelesaian dingin Carlos Franca dua menit berselang.

Tambahan tiga poin membuat Persijap kini mengoleksi 34 poin dan naik ke posisi ke-13 klasemen sementara. Dengan hanya menyisakan dua pertandingan, raihan poin tersebut sudah cukup untuk mengunci tempat di liga musim depan.

Pasalnya, Persis Solo yang berada di zona degradasi baru mengoleksi 28 poin. Meski secara matematis Persis masih bisa menyamai poin Persijap, Laskar Sambernyawa kalah head to head sehingga dipastikan tidak mampu menyalip.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku laga melawan Persita berjalan penuh tekanan. Dia menyebut anak asuhnya sempat tampil gugup karena beban untuk menjauh dari zona merah.

“Pertandingan yang sangat sulit lawan Persita yang bermain dengan sangat baik. Kami datang dengan tekanan karena ingin menjauh dari degradasi sehingga sempat nervous,” ujar Mario Lemos usai pertandingan.

Dia menilai perubahan strategi di babak kedua menjadi kunci kebangkitan timnya.