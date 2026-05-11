Persis Solo Belum Menyerah, Luka Dumancic: Kami Akan Berjuang hingga Akhir

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo belum mengibarkan bendera putih dalam pertarungan keluar dari zona degradasi BRI Super League 2025/2026.

Bek asing Laskar Sambernyawa Luka Dumancic menegaskan timnya masih memiliki keyakinan untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia meski situasi semakin menegangkan di akhir musim.

Dumancic meminta seluruh pendukung Persis tetap percaya dan terus memberikan dukungan kepada tim yang kini sedang berada di ujung tanduk.

“Kami akan lebih berjuang hingga akhir karena kami punya peluang untuk bertahan. Saya harap semua pihak terus percaya kepada kami dan kami akan terus berjuang untuk klub ini,” ujar Dumancic dikutip dari laman resmi klub, Minggu (11/5).

Posisi Persis memang makin sulit setelah gagal meraih kemenangan saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (10/5).

Hasil tersebut membuat Persis masih tertahan di peringkat ke-16 atau zona degradasi dengan koleksi 28 poin dari 32 pertandingan.

Situasi bahkan bisa semakin buruk jika Madura United berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Bhayangkara FC pada Senin (11/5). Jika itu terjadi, tekanan terhadap Persis akan semakin besar jelang dua laga terakhir musim ini.

Meski gagal menang atas Persebaya, Dumancic menilai permainan tim sebenarnya cukup baik, terutama pada babak kedua. Menurutnya, Persis tampil dominan tetapi kurang beruntung dalam penyelesaian akhir.