Borneo FC Membayangi, Persib Bandung Belum Aman, Persis Solo Terancam Turun Kasta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persaingan juara BRI Super League 2025 makin panas setelah pekan ke-32 rampung digelar. Persib Bandung dan Borneo FC kini sama-sama mengoleksi 75 poin di dua posisi teratas klasemen sementara.

Persib masih bertahan di puncak klasemen berkat keunggulan head to head atas Borneo FC. Maung Bandung memastikan posisi tersebut usai menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).

Pada laga itu, Persib sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Alaaeddine Ajarie sebelum bangkit dan memastikan kemenangan melalui gol Adam Alis.

Sementara itu, Borneo FC terus memberi tekanan setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (11/5).

Tim Pesut Etam menang berkat dua gol Mariano Peralta dan satu gol Juan Villa. Adapun Bali United sempat memberi perlawanan lewat gol Teppei Yachida dan Caxambu.

Di sisi lain, persaingan papan bawah juga tak kalah panas. Persis Solo kini berada di ambang degradasi setelah tertahan di posisi ke-16 dengan 28 poin.

Laskar Sambernyawa terancam turun kasta apabila gagal meraih kemenangan pada pekan ke-33 Super League.

Sementara itu, Madura United juga masih berjuang keluar dari zona merah dengan koleksi 32 poin. (jpnn)