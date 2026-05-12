Persib Bandung Tinggal Selangkah Menuju Juara, Adam Alis Percaya Diri

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Adam Alis menjadi mimpi buruk bagi Persija Jakarta sekaligus pahlawan kemenangan Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5), Persib sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Alaaeddine Ajaraie pada menit ke-20.

Namun, Adam Alis tampil gemilang dengan mencetak dua gol pada menit ke-29 dan 37 untuk membalikkan keadaan menjadi 2-1.

Skor tersebut bertahan hingga laga seusai dan membuat Persib semakin dekat dengan gelar juara musim ini.

Kemenangan itu sekaligus memupus harapan Persija untuk bersaing dalam perebutan titel. Perolehan poin maksimal Macan Kemayoran sudah tak mungkin lagi melampaui koleksi 75 poin milik Persib.

Adam Alis mengakui pertandingan berjalan berat karena Persib terus mendapat tekanan dari lawan, terutama pada babak pertama.

“Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kami sangat kelelahan juga dan kami sempat tertinggal 1-0. Akhirnya kami mampu membalikkan kedudukan. Terpenting kami dapat tiga poin dan kami fokus ke dua laga berikutnya untuk menjadi juara,” ujar Adam.

Persib kini masih kokoh di puncak klasemen sementara. Adam menegaskan timnya akan langsung fokus menghadapi dua laga tersisa melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara demi memastikan gelar juara.