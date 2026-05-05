Jadwal BRI Super League: Persib Belum Aman, Borneo FC Siap Kudeta Puncak Klasemen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persaingan gelar juara BRI Super League 2025/26 memasuki fase panas. Persib Bandung dan Borneo FC kembali terlibat duel jarak jauh pada pekan ke-33 yang digelar 15 hingga 17 Mei.

Persib yang kini memimpin klasemen dengan 75 poin akan menghadapi laga berat saat bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5) pukul 19.00 WIB.

Tim asuhan Bojan Hodak wajib menang demi mempertahankan posisi puncak sekaligus menjaga peluang meraih gelar juara tiga musim beruntun.

Namun tekanan besar datang dari Borneo FC yang memiliki poin sama dan hanya kalah head to head dari Persib.

Pesut Etam dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada hari yang sama.

Kemenangan menjadi harga mati bagi Borneo FC jika ingin terus menempel Persib bahkan merebut posisi puncak klasemen.

Selain perebutan gelar juara, pekan ke-33 juga menjadi laga hidup mati di papan bawah.

Persis Solo yang masih terjebak di zona degradasi akan menjamu Dewa United di Stadion Manahan, Sabtu (16/5).