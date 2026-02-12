Persib Bandung Kehilangan Kurzawa di Momen Krusial, Bojan Hodak Putar Otak

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan tak bisa diperkuat bek sayap asal Prancis Layvin Kurzawa dalam dua laga terakhir BRI Super League 2025/2026.

Pemain berusia 33 tahun itu mengalami cedera hamstring saat Persib menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan Kurzawa kemungkinan besar absen saat Maung Bandung menghadapi PSM Makassar dan Persijap Jepara.

“Sayang sekali dia cedera. Saya berharap dia tidak akan absen lama, tetapi untuk dua pertandingan berikutnya saya rasa dia tidak akan bisa tampil,” ujar Bojan.

Kurzawa sebenarnya baru masuk pada menit ke-62 menggantikan Luciano Guaycochea. Namun, mantan pemain Paris Saint-Germain itu harus kembali ditarik keluar pada menit ke-80 dan digantikan Dedi Kusnandar setelah mengalami masalah pada hamstring.

Kehilangan Kurzawa menjadi pukulan bagi Persib karena dalam beberapa pertandingan terakhir performanya mulai menunjukkan pengaruh besar.

Dia sebelumnya menyumbang assist penting saat Persib bangkit dan menang 4-2 atas Bhayangkara FC.

Sejak bergabung pada Januari 2026, Kurzawa sudah mencatatkan sembilan penampilan bersama Persib, terdiri dari tujuh laga Super League dan dua pertandingan Liga Champions Dua Asia.