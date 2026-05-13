JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persib Bandung Krisis Pemain Jelang Lawan PSM Makassar, Bojan Hodak Juga Absen, Duh

Persib Bandung Krisis Pemain Jelang Lawan PSM Makassar, Bojan Hodak Juga Absen, Duh

Rabu, 13 Mei 2026 – 05:00 WIB
Persib Bandung Krisis Pemain Jelang Lawan PSM Makassar, Bojan Hodak Juga Absen, Duh - JPNN.com Jateng
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi situasi kurang ideal jelang laga krusial melawan PSM Makassar pada pekan lanjutan BRI Super League 2025/2026.

Maung Bandung dipastikan kehilangan tiga pemain sekaligus saat bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5).

Tiga pemain yang absen adalah Layvin Kurzawa, Luciano Guaycochea, dan Federico Barba.

Baca Juga:

Kurzawa harus menepi akibat cedera hamstring yang didapat saat Persib menang 2-1 atas Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda.

Pemain asal Prancis itu sempat masuk pada babak kedua, namun kembali ditarik keluar pada menit ke-80 karena mengalami masalah pada otot hamstring.

Sementara Guaycochea dan Barba dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning.

Baca Juga:

Tak hanya kehilangan pemain, Persib juga tak akan didampingi pelatih kepala Bojan Hodak di pinggir lapangan.

Pelatih asal Kroasia tersebut harus menjalani hukuman akumulasi kartu setelah menerima kartu kuning saat menghadapi Persija.

Persib Bandung menghadapi situasi kurang ideal jelang laga krusial melawan PSM Makassar pada pekan lanjutan BRI Super League 2025/2026.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung psm makassar psm vs persib bri super league Bojan Hodak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU