Persib Bandung Krisis Pemain Jelang Lawan PSM Makassar, Bojan Hodak Juga Absen, Duh

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi situasi kurang ideal jelang laga krusial melawan PSM Makassar pada pekan lanjutan BRI Super League 2025/2026.

Maung Bandung dipastikan kehilangan tiga pemain sekaligus saat bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5).

Tiga pemain yang absen adalah Layvin Kurzawa, Luciano Guaycochea, dan Federico Barba.

Kurzawa harus menepi akibat cedera hamstring yang didapat saat Persib menang 2-1 atas Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda.

Pemain asal Prancis itu sempat masuk pada babak kedua, namun kembali ditarik keluar pada menit ke-80 karena mengalami masalah pada otot hamstring.

Sementara Guaycochea dan Barba dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning.

Tak hanya kehilangan pemain, Persib juga tak akan didampingi pelatih kepala Bojan Hodak di pinggir lapangan.

Pelatih asal Kroasia tersebut harus menjalani hukuman akumulasi kartu setelah menerima kartu kuning saat menghadapi Persija.