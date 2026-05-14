Presiden Real Madird Ngamuk Lagi soal Kasus Negreira, Siap Seret Barcelona ke UEFA

Kamis, 14 Mei 2026 – 10:45 WIB
Presiden Real Madrid Florentino Perez. Foto: (Marca)

jateng.jpnn.com, MADRID - Presiden Real Madrid Florentino Perez kembali memanaskan isu dugaan skandal suap wasit yang menyeret FC Barcelona dalam kasus Jose Maria Enriquez Negreira.

Perez bahkan menegaskan siap membawa dokumen setebal 500 halaman terkait kasus tersebut ke UEFA setelah musim kompetisi berakhir.

“Bagaimana saya bisa melupakan kasus korupsi terbesar dalam sejarah sepak bola? Saya melawan semua orang,” kata Perez dikutip dari laman resmi klub, Kamis (14/5).

Bos Los Blancos itu menyebut kasus Negreira sebagai skandal paling buruk yang pernah terjadi di dunia sepak bola.

Menurut Perez, sangat tidak masuk akal jika sejumlah wasit dari era dugaan praktik tersebut masih bertugas di kompetisi sepak bola Spanyol.

“Pembayaran berlangsung selama dua dekade,” ujarnya.

Kasus Negreira sendiri menjadi salah satu skandal terbesar di sepak bola Spanyol. Barcelona diduga membayar sekitar 7,5 hingga 8,4 juta euro kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden komite wasit Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), dalam rentang 2001 hingga 2018.

Hingga 2026, investigasi kasus tersebut masih berjalan dan menyeret dugaan korupsi olahraga yang berpotensi memunculkan sanksi berat.

real madrid barcelona kasus negreira skandal sepak bola

