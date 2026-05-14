JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persib Bandung Bertamu ke Markas PSM Tanpa Dua Pemain Inti, Bojan Hodak Tetap Percaya Diri

Persib Bandung Bertamu ke Markas PSM Tanpa Dua Pemain Inti, Bojan Hodak Tetap Percaya Diri

Kamis, 14 Mei 2026 – 11:25 WIB
Persib Bandung Bertamu ke Markas PSM Tanpa Dua Pemain Inti, Bojan Hodak Tetap Percaya Diri - JPNN.com Jateng
Persib Bandung. Foto: ileague

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya tetap memburu hasil maksimal saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5).

Meski harus tampil tanpa dua pemain inti, Hodak menegaskan Maung Bandung tetap percaya diri menatap laga tandang tersebut.

“Pertandingan tanpa Barba dan Luciano. Namun, kami punya 22 pemain dan mereka harus menunjukkan performa terbaik,” kata Hodak, Kamis (14/5).

Baca Juga:

Pelatih asal Kroasia itu mengakui Persib memiliki waktu persiapan yang cukup mepet setelah sebelumnya menjalani laga tandang kontra Persija Jakarta di Samarinda.

Namun, kondisi skuad disebut tetap dalam keadaan baik setelah kembali menjalani sesi latihan.

Hodak mengungkapkan hanya Layvin Kurzawa yang mengalami masalah cedera seusai pertandingan sebelumnya. Kendati demikian, dia berharap cedera pemain tersebut tidak serius dan bisa segera pulih.

Baca Juga:

Di tengah keterbatasan pemain, Hodak memastikan seluruh persiapan teknis tetap dimaksimalkan. Sementara itu, asistennya Igor Tolic bakal mendampingi tim dari bangku cadangan.

“Saya melakukan semua latihan, kami akan merencanakan segalanya, lalu Igor akan duduk di bangku cadangan. Tidak ada masalah, dia sudah melakukannya tiga kali tahun ini,” ujarnya.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya tetap memburu hasil maksimal saat menghadapi PSM Makassar.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persib bandung psm makassar psm vs persib bri super league Bojan Hodak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU