Persib Bandung Bertamu ke Markas PSM Tanpa Dua Pemain Inti, Bojan Hodak Tetap Percaya Diri

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya tetap memburu hasil maksimal saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5).

Meski harus tampil tanpa dua pemain inti, Hodak menegaskan Maung Bandung tetap percaya diri menatap laga tandang tersebut.

“Pertandingan tanpa Barba dan Luciano. Namun, kami punya 22 pemain dan mereka harus menunjukkan performa terbaik,” kata Hodak, Kamis (14/5).

Pelatih asal Kroasia itu mengakui Persib memiliki waktu persiapan yang cukup mepet setelah sebelumnya menjalani laga tandang kontra Persija Jakarta di Samarinda.

Namun, kondisi skuad disebut tetap dalam keadaan baik setelah kembali menjalani sesi latihan.

Hodak mengungkapkan hanya Layvin Kurzawa yang mengalami masalah cedera seusai pertandingan sebelumnya. Kendati demikian, dia berharap cedera pemain tersebut tidak serius dan bisa segera pulih.

Di tengah keterbatasan pemain, Hodak memastikan seluruh persiapan teknis tetap dimaksimalkan. Sementara itu, asistennya Igor Tolic bakal mendampingi tim dari bangku cadangan.

“Saya melakukan semua latihan, kami akan merencanakan segalanya, lalu Igor akan duduk di bangku cadangan. Tidak ada masalah, dia sudah melakukannya tiga kali tahun ini,” ujarnya.