Xabi Alonso Resmi Jadi Pelatih Chelsea, Dikontrak 4 Tahun

jateng.jpnn.com - Klub raksasa Inggris Chelsea resmi menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih baru tim utama mereka.

Melalui pernyataan resmi klub pada Minggu (17/5), Chelsea mengumumkan bahwa pelatih asal Spanyol tersebut akan mulai bertugas pada 1 Juli 2026 setelah menyepakati kontrak berdurasi empat tahun di Stamford Bridge.

Manajemen The Blues menyebut penunjukan Alonso bukan keputusan sembarangan. Chelsea menilai pria berusia 44 tahun itu memiliki pengalaman, kualitas taktik, model permainan modern, serta kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membawa klub memasuki era baru.

“Karakter dan integritasnya menjadi faktor utama untuk memimpin perjalanan Chelsea selanjutnya,” tulis Chelsea.

Alonso pun mengaku bangga bisa menangani salah satu klub terbesar di dunia.

“Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia sepak bola, dan menjadi kebanggaan luar biasa bagi saya untuk menjadi manajer klub hebat ini,” ujar Alonso.

Mantan gelandang Liverpool itu menegaskan dirinya memiliki visi yang sejalan dengan ambisi petinggi klub, yakni membangun tim yang mampu bersaing konsisten di level tertinggi dan meraih trofi.

“Ada banyak talenta besar di dalam skuad dan potensi besar di klub ini. Sekarang fokusnya adalah bekerja keras, membangun budaya yang tepat, dan memenangkan trofi,” tegasnya.