Komentar Mario Lemos Seusai Persijap Jepara Gagal Menang atas Borneo FC

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara gagal memaksimalkan laga kandang seusai bermain imbang tanpa gol melawan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (17/5) malam.

Meski hanya meraih satu poin, pelatih Persijap Mario Lemos tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya yang dinilai tampil agresif sejak awal laga.

Pertandingan berlangsung cukup sengit dengan sejumlah peluang emas tercipta dari kedua tim. Persijap beberapa kali mengancam lewat aksi Carlos Franca, Sudi Abdallah hingga Alexis Gomez. Namun, solidnya penampilan kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata membuat gawang tim tamu tetap aman.

Sementara itu, Pesut Etam juga tampil berbahaya melalui sejumlah peluang, termasuk aksi Mariano Peralta yang masih mampu digagalkan kiper Persijap, Muh Ardiansyah.

Hasil imbang ini membuat Persijap kini mengoleksi 35 poin dan masih bertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara. Dari 33 pertandingan, Laskar Kalinyamat mencatat sembilan kemenangan, delapan hasil imbang, dan 16 kekalahan.

Di sisi lain, tambahan satu poin juga membuat peluang Borneo FC untuk bersaing dalam perebutan gelar juara semakin menipis. Sebab, pada waktu bersamaan Persib Bandung sukses menang 2-1 atas PSM Makassar di laga tandang.

“Sangat senang kami bisa bermain bagus di depan suporter yang hadir di stadion. Pada menit-menit awal kami sudah ambil inisiatif. Borneo FC adalah tim bagus, tetapi kami bisa ambil kendali. Sebenarnya kami lebih pantas menang, tetapi kami tetap senang bisa ambil hasil satu poin ini,” ujar Mario Lemos.

Seusai laga ini, Persijap masih harus menghadapi ujian berat pada pekan terakhir. Tim asal Jepara itu dijadwalkan menantang Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu (23/5).