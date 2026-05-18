Borneo FC Ditahan Persijap, Jalan Persib Bandung Menuju Juara Makin Mulus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persib Bandung tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara BRI Super League 2025/2026 setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5) malam.

Kemenangan Maung Bandung terasa semakin spesial karena datang di menit-menit akhir lewat gol Julio Cesar pada menit 90+7.

Pada saat bersamaan, pesaing terdekat mereka, Borneo FC Samarinda gagal meraih poin penuh usai ditahan imbang 0-0 oleh Persijap Jepara.

Hasil tersebut membuat Persib kini mengoleksi 78 poin dan unggul dua angka atas Borneo FC yang berada di posisi kedua klasemen sementara.

Situasi itu membuat tim asuhan Bojan Hodak hanya membutuhkan satu poin lagi untuk memastikan gelar juara ketiga secara beruntun.

Menariknya, laga penentuan akan dimainkan di kandang sendiri saat Persib menjamu Persijap Jepara pada Sabtu (23/5) mendatang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Meski peluang juara kini berada di tangan Persib, persaingan belum sepenuhnya selesai. Pada pekan terakhir nanti, Borneo FC masih akan menjamu Malut United di kandang sendiri sambil berharap Persib terpeleset.

Sementara itu, Persija Jakarta dipastikan finis di posisi ketiga klasemen setelah mengoleksi 68 poin yang sudah tidak mungkin dikejar tim di bawahnya.