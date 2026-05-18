Persis Solo Menjaga Asa Bertahan di BRI Super League

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo menjaga asa bertahan di kasta tertinggi setelah sukses menundukkan Dewa United dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Pahlawan kemenangan Laskar Sambernyawa adalah sang kapten, Luca Dumancic yang mencetak gol semata wayang lewat sundulan.

Bek asal Kroasia itu pun tampil impresif sepanjang pertandingan hingga terpilih sebagai 'Oppo Player of The Match'.

Dumancic mengaku bersyukur bisa membawa Persis meraih tiga poin penting di tengah tekanan besar yang dihadapi timnya dalam perebutan tiket bertahan di Liga 1.

“Bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa mencetak gol di pertandingan yang sangat sulit ini. Pertandingan tadi benar-benar berat, baik secara fisik maupun mental. Saya rasa ini adalah pertandingan paling sulit di paruh musim ini,” ujar Dumancic, Senin (18/5).

Dia juga mengaku bangga dengan perjuangan rekan-rekan setimnya yang terus bertarung hingga peluit akhir dibunyikan.

“Perasaan saya sangat senang. Saya juga sangat bangga dengan rekan-rekan setim saya. Kami berjuang dari menit pertama hingga menit terakhir. Selain itu, kami juga berhasil menunjukkan karakter tim,” sambungnya.

Menurut Dumancic, gol yang dia cetak bukan kebetulan semata. Skema bola mati tersebut ternyata sudah rutin diasah saat sesi latihan.