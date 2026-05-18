JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Persis Solo Menjaga Asa Bertahan di BRI Super League

Persis Solo Menjaga Asa Bertahan di BRI Super League

Senin, 18 Mei 2026 – 15:30 WIB
Persis Solo Menjaga Asa Bertahan di BRI Super League - JPNN.com Jateng
Kapten Persis Solo Luka Dumancic. Foto: ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo menjaga asa bertahan di kasta tertinggi setelah sukses menundukkan Dewa United dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Pahlawan kemenangan Laskar Sambernyawa adalah sang kapten, Luca Dumancic yang mencetak gol semata wayang lewat sundulan.

Bek asal Kroasia itu pun tampil impresif sepanjang pertandingan hingga terpilih sebagai 'Oppo Player of The Match'.

Baca Juga:

Dumancic mengaku bersyukur bisa membawa Persis meraih tiga poin penting di tengah tekanan besar yang dihadapi timnya dalam perebutan tiket bertahan di Liga 1.

“Bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa mencetak gol di pertandingan yang sangat sulit ini. Pertandingan tadi benar-benar berat, baik secara fisik maupun mental. Saya rasa ini adalah pertandingan paling sulit di paruh musim ini,” ujar Dumancic, Senin (18/5).

Dia juga mengaku bangga dengan perjuangan rekan-rekan setimnya yang terus bertarung hingga peluit akhir dibunyikan.

Baca Juga:

“Perasaan saya sangat senang. Saya juga sangat bangga dengan rekan-rekan setim saya. Kami berjuang dari menit pertama hingga menit terakhir. Selain itu, kami juga berhasil menunjukkan karakter tim,” sambungnya.

Menurut Dumancic, gol yang dia cetak bukan kebetulan semata. Skema bola mati tersebut ternyata sudah rutin diasah saat sesi latihan.

Persis Solo menjaga asa bertahan di kasta tertinggi setelah sukses menundukkan Dewa United dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persis solo luka dumancic persis bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU