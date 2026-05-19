Persib Bandung Siap Hadapi Persijap, Tak Mau Main Setengah Hati, Wajib Menang

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tak mau setengah hati saat menjamu Persijap Jepara pada pekan terakhir BRI Super League 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5).

Meski hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci gelar juara, Maung Bandung tetap memburu kemenangan demi mencetak sejarah di depan bobotoh sendiri.

Gelandang Persib Adam Alis menegaskan timnya tidak ingin terlena dengan situasi klasemen yang menguntungkan. Menurut dia, seluruh pemain tetap fokus penuh menghadapi Persijap.

“Yang pasti kami tetap rendah hati karena semua belum selesai. Kami fokus. Walaupun memang butuh hasil seri, tetapi kami maksimal incar kemenangan dan kami ingin bikin sejarah di kota sendiri,” ujar Adam dikutip dari laman resmi klub, Selasa (19/5).

Saat ini Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara Super League dengan koleksi 78 poin dari 33 pertandingan. Tim asuhan Bojan Hodak unggul dua angka atas Borneo FC yang menempel ketat di posisi kedua.

Situasi itu membuat Persib hanya membutuhkan satu poin pada laga pamungkas untuk memastikan gelar juara Liga Indonesia tiga musim beruntun.

Peluang Persib makin terbuka setelah hasil pekan ke-33 berjalan sesuai harapan. Pangeran Biru sukses menundukkan PSM Makassar dengan skor 2-1 di Parepare, sementara Borneo FC justru tertahan tanpa gol oleh Persijap Jepara.

Adam mengakui kemenangan atas PSM menjadi salah satu laga paling emosional musim ini. Selain memutus catatan buruk Persib di Parepare, tiga poin tersebut dinilai sangat menentukan dalam perburuan gelar.