Neymar Kembali ke Timnas Brasil, Ancelotti Percaya Magisnya Belum Habis

jateng.jpnn.com, BRASIL - Kembalinya Neymar ke skuad timnas Brasil bukan sekadar keputusan sentimental.

Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti menegaskan sang megabintang tersebut masih memiliki peran penting untuk membawa Brasil berbicara banyak di Piala Dunia 2026.

Ancelotti memastikan pemanggilan Neymar dilakukan karena kualitas dan pengaruh besar yang masih dimiliki pemain Santos FC tersebut, bukan hanya demi faktor pengalaman di ruang ganti.

“Kamu memilih Neymar bukan karena kami berpikir dia akan bagus sebagai pemain cadangan, tapi karena dia bisa memberikan kualitas di tim, terlepas dia akan memperoleh berapa menit di lapangan,” kata Ancelotti dikutip dari laman resmi Confederação Brasileira de Futebol, Selasa (19/5).

Pelatih yang sebelumnya sukses bersama Real Madrid itu mengaku belum bisa memastikan seberapa besar menit bermain Neymar nanti. Namun, dia percaya kehadiran sang pemain tetap penting bagi skuad Brasil.

“Kami memilih pemain ini untuk bisa memberikan bantuan kepada tim. Berapa lama? Saya tidak tahu,” lanjutnya.

Neymar terakhir kali mengenakan seragam Brasil pada Oktober 2023 saat menghadapi Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, pemain berusia 34 tahun tersebut lebih banyak menepi akibat cedera dan persoalan kebugaran.

Kini, kehadiran Neymar dianggap menjadi suntikan moral bagi ruang ganti Selecao yang tengah memasuki era baru bersama Ancelotti. Pengalaman dan kharisma mantan pemain FC Barcelona itu diyakini bisa membantu para pemain muda Brasil menghadapi tekanan turnamen terbesar dunia.