Persib Bandung Buka Suara soal Dugaan Serangan Oknum Suporter PSM di Parepare

Selasa, 19 Mei 2026 – 11:52 WIB
Persib Bandung saat bermain pada lanjutan BRI Super League melawan PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare Pare, Sulawesi Selatan, Minggu (17/5/2026). Foto: Persib Bandung

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Kemenangan dramatis Persib Bandung atas PSM Makassar di Parepare ternyata menyisakan ketegangan di luar lapangan.

Seusai laga yang diselenggarakan pada Minggu (17/5) itu rombongan Maung Bandung diduga mendapat serangan dari oknum suporter di area Stadion Gelora B.J. Habibie.

Meski situasi sempat memanas, manajemen Persib memastikan seluruh pemain dan ofisial tim berhasil dievakuasi dalam kondisi aman tanpa mengalami cedera.

Head of Communication Persib Adhi Pratama mengatakan seluruh anggota tim dalam keadaan sehat setelah pertandingan pekan ke-33 Super League 2025/2026 tersebut.

“Alhamdulillah, kami memastikan seluruh pemain, tim pelatih, ofisial, dan rombongan Persib berada dalam kondisi aman,” ujar Adhi, Selasa (19/5).

Menurut dia, keselamatan pemain menjadi prioritas utama sehingga tim langsung melakukan langkah penyesuaian situasi setelah pertandingan selesai demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Persib juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan dan semua pihak yang membantu menjaga kondisi tetap terkendali hingga rombongan tim bisa meninggalkan stadion dengan selamat.

“Kami percaya semangat sportivitas dan saling menghormati penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia,” katanya.

Sumber antara
