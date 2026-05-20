Selangkah Lagi Juara, Persib Bandung Diminta Tahan Euforia

Rabu, 20 Mei 2026 – 13:43 WIB
Skuad Persib Bandung dalam sebuah pertandingan BRI Super League. Foto: Persib.

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara BRI Super League 2025/26. Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5).

Atmosfer pesta juara mulai terasa di Bandung. Namun, kubu Persib memilih menahan euforia lebih dulu.

Asisten pelatih Igor Tolic menegaskan perjuangan tim belum selesai meski satu tangan Persib disebut sudah menggenggam trofi liga.

Menurut Tolic, mentalitas pemain saat comeback dramatis melawan PSM Makassar harus kembali muncul di laga penentuan nanti. Dia tidak ingin anak asuhnya kehilangan fokus hanya karena sudah berada di ambang juara.

“Saya harap kami bisa mempertahankan ini di pertandingan berikutnya karena ini belum selesai. Ini tidak akan selesai sampai akhir,” ujar Tolic, Rabu (20/5).

Hal senada disampaikan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar. Dia mengingatkan para pemain agar kemenangan atas PSM pekan lalu tidak berubah menjadi jebakan mental.

Umuh menyebut peluang juara memang sudah sangat besar, tetapi Persib belum benar-benar aman sebelum mengamankan poin kontra Persijap.

“Saya juga bilang kepada para pemain, semua jangan dulu euforia karena kita belum selesai,” kata Umuh.

persib bandung persib bri super league euforia

