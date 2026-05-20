PSIS Semarang Tunjuk Widodo C Putro jadi Pelatih, Targetnya Langsung Promosi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang resmi menunjuk Widodo C Putro sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.

Penunjukan Widodo diumumkan bertepatan dengan momen ulang tahun ke-94 PSIS. Manajemen Laskar Mahesa Jenar berharap pelatih berusia 55 tahun itu mampu menjadi sosok yang membawa klub kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Asisten manajer PSIS Moch Reza Handhika mengatakan keputusan memilih Widodo bukan tanpa alasan. Rekam jejak sang pelatih dinilai sangat menjanjikan dalam urusan membawa tim promosi.

“Dengan bangga di momen ulang tahun PSIS Semarang ke-94 tahun ini kami memperkenalkan pelatih anyar untuk musim depan,” ujar Reza, Rabu (20/5).

Nama Widodo memang identik dengan misi promosi. Musim lalu, ia sukses membawa Garudayaksa FC menjadi juara Pegadaian Championship 2025/26.

Sebelumnya, Widodo juga berhasil mengantar Persijap Jepara promosi ke Liga 1 musim 2024/25. Catatan serupa juga pernah ia ukir bersama Persita Tangerang pada musim 2019.

PSIS menunjuk Widodo untuk menggantikan Kas Hartadi yang hengkang di akhir musim lalu.

Manajemen pun terang-terangan memasang target besar, promosi kembali ke Liga 1.