Persijap Jepara Bukan Lawan yang Mudah, Persib Bandung Harus Waspada

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Bandung Julio Cesar meminta timnya tetap fokus jelang laga terakhir musim melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, Sabtu (23/5) pukul 16.00 WIB.

Meski hanya membutuhkan satu poin untuk mengunci gelar dan berpeluang juara tiga musim beruntun, Julio menegaskan Persib belum boleh terlena.

“Saya tahu semua Bobotoh ingin menjadi juara, tetapi kami harus fokus pada pertandingan dan berusaha menang,” kata Julio, Kamis (21/5).

Menurut bek asal Brasil itu, Persijap bukan lawan mudah. Persib pernah kalah 1-2 dari tim asal Jepara pada pertemuan pertama musim ini.

“Kami kalah di sana dan sekarang harus menang di rumah sendiri,” ujarnya.

Julio juga mengenang gol dramatisnya ke gawang PSM Makassar yang membuka jalan Persib menuju gelar.

“Momen itu luar biasa dan akan saya ingat sepanjang hidup,” ucap pemain 31 tahun tersebut.

Dia turut mengungkap peran kapten Marc Klok yang memberi motivasi kepada tim sebelum laga, termasuk mendedikasikan perjuangan untuk pelatih Bojan Hodak yang sedang pulang ke Kroasia menghadiri pemakaman ibunya.