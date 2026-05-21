Arsenal Siapkan Parade Juara Premier League

jateng.jpnn.com, LONDON - Arsenal memastikan akan menggelar parade perayaan gelar Premier League pada Minggu (31/5) mulai pukul 14.00 waktu setempat di wilayah Islington.

Parade digelar sehari setelah The Gunners menjalani final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Budapest, Hungaria.

Artinya, jika tim asuhan Mikel Arteta menang di final, parade nanti bisa menjadi panggung perayaan double winners, juara Liga Inggris dan Liga Champions dalam satu musim.

Klub juga mengingatkan warga sekitar terkait potensi penutupan jalan dan pembatasan parkir selama acara berlangsung. Rute resmi parade akan diumumkan kemudian melalui laman klub.

Arsenal sendiri sudah memastikan gelar Liga Inggris 2025/2026 meski kompetisi masih menyisakan satu pertandingan. Kepastian itu didapat setelah menang 1-0 atas Burnley dan di saat bersamaan Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth.

Dengan koleksi 82 poin, Arsenal tak lagi bisa dikejar City yang mengoleksi 78 poin.

Gelar ini menjadi trofi Liga Inggris ke-14 Arsenal sekaligus mengakhiri penantian 22 tahun sejak era “Invincibles” musim 2003/2004.

Kini, musim bersejarah itu masih bisa ditutup lebih manis: mengangkat trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub. (antara/jpnn)