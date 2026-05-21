Inter Miami Selangkah Lagi Dapatkan Casemiro

MIAMI - Kabar besar datang dari bursa transfer Major Soccer League (MLS). Klub Inter Miami CF dikabarkan makin dekat mengamankan tanda tangan Casemiro untuk musim panas ini. Negosiasi disebut sudah memasuki tahap lanjut.

Jika transfer terealisasi, gelandang Manchester United F.C. itu akan bermain satu tim dengan Lionel Messi di Florida.

Casemiro sendiri sebelumnya telah memastikan akan meninggalkan Manchester United setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026. Inter Miami disebut menjadi tujuan utama meski sempat diminati LA Galaxy dan klub Arab Saudi Al-Ittihad Club.

Namun, jalan menuju transfer belum sepenuhnya mulus.

Inter Miami saat ini sudah mengisi seluruh slot Designated Player (DP), sehingga klub harus mencari formula kontrak lain agar tetap sesuai regulasi MLS.

Selain itu, mereka juga harus menyelesaikan persoalan discovery rights karena LA Galaxy disebut lebih dulu mendaftarkan nama Casemiro dalam sistem liga.

Bila semua hambatan beres, Casemiro berpeluang resmi bergabung pada jendela transfer kedua MLS yang dibuka mulai pertengahan Juli.