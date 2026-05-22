I.League Rilis Kalender Musim 2026/27, Super League Dimulai 4 September & Ada Kompetisi Baru

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Operator kompetisi sepak bola Indonesia, I.League, resmi merilis kalender musim 2026/27. Liga kasta tertinggi, Super League, dipastikan mulai bergulir pada 4 September 2026.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengatakan jadwal musim baru diumumkan lebih awal agar klub memiliki waktu cukup untuk menyusun persiapan.

“Kalender musim 2026/27 disusun lebih awal agar klub dan seluruh stakeholder memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan,” ujar Ferry, Jumat (22/5).

Tak hanya Super League, I.League juga menetapkan kompetisi kasta kedua atau Championship akan dimulai pada 18 September 2026.

Sementara jadwal Liga Nusantara, Elite Pro Academy (EPA) Super League, dan EPA Championship masih menunggu pengumuman berikutnya.

Ferry menjelaskan penyusunan kalender dilakukan bersama PSSI dengan mempertimbangkan agenda tim nasional dan kalender sepak bola internasional agar tidak saling bertabrakan.

Selain itu, momentum Ramadan dan sejumlah hari besar juga ikut menjadi pertimbangan supaya ritme kompetisi tetap terjaga sepanjang musim.

Yang menarik, musim 2026/27 juga akan menghadirkan wajah baru.