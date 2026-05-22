Dicoret dari Skuad Timnas Inggris, Harry Maguire Mengaku Terpukul

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Bek Harry Maguire tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah namanya dipastikan tidak masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026.

Menariknya, pernyataan itu muncul bahkan sebelum pelatih Thomas Tuchel mengumumkan daftar resmi pemain yang akan dibawa.

Lewat unggahan di media sosial, bek Manchester United tersebut mengaku terkejut sekaligus terpukul dengan keputusan tersebut.

“Saya yakin bisa memainkan peran besar untuk negara saya musim panas ini setelah musim yang saya jalani. Saya terkejut dan sangat kecewa dengan keputusan ini,” tulis Maguire.

Meski kecewa, pemain 33 tahun itu tetap menunjukkan dukungan kepada rekan-rekannya yang akan tampil membela Inggris.

“Saya berharap para pemain mendapat yang terbaik," ungkapnya.

Keputusan ini cukup mengejutkan karena Maguire baru kembali memperkuat Inggris pada Maret 2026 dan langsung tampil sebagai starter saat menghadapi Uruguay dalam laga uji coba. Itu menjadi penampilan internasional pertamanya sejak September 2024.

Di level klub, performanya juga sempat kembali menanjak. Setelah pulih dari cedera hamstring pada Januari, Maguire kembali menjadi pilihan utama dan mencatatkan 24 penampilan musim ini.