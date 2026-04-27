Persis Solo Turun Kasta, Milo Kecewa, Ginda Meminta Maaf

jateng.jpnn.com, SOLO - Akhir yang pahit harus diterima Persis Solo pada penutupan BRI Super League 2025/26. Meski menutup musim dengan kemenangan, Laskar Sambernyawa dipastikan tetap terdegradasi ke kasta kedua musim depan.

Bertanding di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (23/5), Persis menang 3-1 atas Persita Tangerang. Namun, hasil positif itu tidak cukup mengubah posisi mereka di klasemen akhir.

Tim asuhan Milomir Seslija mengakhiri kompetisi di peringkat ke-16 dengan koleksi 34 poin. Jumlah tersebut sama dengan milik PSM Makassar yang berada satu tingkat di atas zona degradasi, tetapi Persis kalah dalam perhitungan head-to-head.

Baca Juga: Persis Solo Menjaga Asa Bertahan di BRI Super League

Dengan hasil itu, Persis Solo menjadi tim ketiga yang terdegradasi setelah PSBS Biak dan Semen Padang FC.

Kemenangan atas Persita sendiri diraih lewat gol Jefferson de Souza pada menit ke-44, Miroslav Maricic menit ke-74, dan Dejan Tumbas pada masa injury time (90+2). Sementara tuan rumah hanya mampu membalas melalui Pablo Ganet pada menit ke-90.

Meski membawa pulang tiga poin, suasana usai pertandingan jauh dari perayaan. Persis harus mengakhiri perjalanan empat musim di kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan kembali ke kompetisi level kedua.

Pelatih Milo menilai anak asuhnya sebenarnya menunjukkan performa yang cukup baik dalam laga terakhir.

“Kami menghadapi Persita yang bermain cukup terorganisir dan disiplin. Babak pertama kami bermain baik, lalu di babak kedua sempat kehilangan fokus setelah melakukan beberapa perubahan sehingga kebobolan. Tetapi kami masih bisa menambah gol,” ujarnya seusai laga.