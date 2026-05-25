Hanya Bojan Hodak yang Bisa, Tiga Musim Beruntun Bawa Persib Bandung Jadi Juara

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali menegaskan dominasinya di sepak bola nasional. Maung Bandung sukses mengunci gelar juara BRI Super League 2025/26 sekaligus mencatatkan sejarah dengan raihan tiga gelar liga secara beruntun.

Kepastian itu didapat meski Persib gagal meraih kemenangan pada laga pamungkas. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5), Persib harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara.

Namun, tambahan satu poin sudah cukup membawa Persib berdiri di puncak klasemen akhir dan mengangkat trofi di hadapan ribuan pendukungnya.

Pada saat bersamaan, kemenangan besar Borneo FC Samarinda atas Malut United FC tidak mampu mengubah hasil akhir perebutan gelar. Kedua tim memang sama-sama mengoleksi 79 poin, tetapi Persib unggul dalam perhitungan head-to-head.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku tidak mempermasalahkan hasil imbang di pertandingan terakhir.

Menurut dia, yang akan diingat publik bukan bagaimana pertandingan berjalan, melainkan siapa yang akhirnya menjadi juara.

“Skornya 0-0, kami punya peluang, tetapi tidak bisa menjadi gol. Namun, kami menjadi juara. Tidak akan ada yang mengingat pertandingan, tidak akan ada yang mengingat pertandingan lainnya, semuanya hanya akan mengingat ini, juara,” kata Bojan seusai laga.

Gelar musim ini menjadi catatan spesial bagi pelatih asal Kroasia tersebut. Bojan resmi menjadi pelatih pertama di Indonesia yang mampu mempersembahkan tiga gelar liga secara beruntun dalam tiga musim berbeda.