Bruno Fernandes Jadi Pemain Terbaik Premier League

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Kapten sekaligus gelandang Manchester United Bruno Fernandes resmi meraih penghargaan Pemain Terbaik Liga Inggris 2025/2026 setelah menjalani musim luar biasa bersama Setan Merah.

Penghargaan tersebut menjadi yang pertama bagi Bruno sepanjang kariernya di Liga Inggris. Pemain asal Portugal itu terpilih melalui kombinasi suara dari kapten klub-klub Liga Inggris, penggemar, dan panel pakar sepak bola.

Musim ini, Bruno Fernandes menjadi pusat permainan Manchester United. Hingga penghargaan diumumkan, dia mencatat delapan gol dan 20 assist di kompetisi liga, menyamai rekor assist terbanyak dalam satu musim yang sebelumnya dipegang Kevin De Bruyne dan Thierry Henry.

Bahkan pada laga terakhir musim, Bruno melampaui capaian tersebut dan menorehkan assist ke-21 untuk mencetak rekor baru Liga Inggris.

Kontribusi besarnya membantu Manchester United finis di posisi ketiga klasemen dan memastikan tiket kembali ke kompetisi Eropa musim depan.

Penghargaan ini juga melengkapi musim individu Bruno yang sebelumnya sudah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik versi Football Writers' Association (FWA).

Catatan lain yang membuat pencapaian ini terasa spesial: Bruno menjadi pemain Manchester United pertama dalam 15 tahun terakhir yang memenangkan penghargaan pemain terbaik liga sejak era Nemanja Vidic pada musim 2010/2011.