Imran Nahumarury Belum Menyerah, Siap Bawa Semen Padang Terdegradasi Kembali ke Super League

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Musim yang berat harus ditutup dengan kenyataan pahit bagi Semen Padang FC. Setelah gagal bertahan di Super League 2025/2026, Kabau Sirah dipastikan turun kasta ke Championship musim depan.

Namun di tengah kekecewaan itu, pelatih Imran Nahumarury menegaskan dirinya belum menyerah dan masih memiliki tekad membawa Semen Padang kembali ke kompetisi tertinggi.

“Saya masih mempunyai keinginan untuk bisa mengembalikan tim ini ke Liga 1 (Super League),” kata Imran dalam konferensi pers seusai laga melawan Persija Jakarta di Stadion JIS, Jakarta, Sabtu (23/5).

Semen Padang menutup musim dengan kekalahan 0-3 dari Persija. Hasil itu sekaligus memastikan perjalanan mereka di kasta tertinggi berakhir setelah hanya mampu finis di posisi ke-17 klasemen akhir dengan koleksi 20 poin.

Sepanjang musim, Semen Padang memang menghadapi banyak hambatan yang membuat performa tim sulit stabil. Sejumlah hasil kurang maksimal membuat mereka tidak mampu keluar dari papan bawah hingga akhirnya harus menerima degradasi.

Meski demikian, Imran memilih melihat situasi ini sebagai bagian dari proses membangun tim.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi bukan hanya berasal dari pertandingan di lapangan, tetapi juga persoalan di luar teknis, termasuk dinamika manajemen dan kondisi pemain.

Menjelang akhir musim, tim juga sempat diterpa isu finansial yang berdampak terhadap pembayaran gaji pemain.