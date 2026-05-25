Iran Ubah Rencana untuk Piala Dunia 2026, FIFA Sudah Setuju

jateng.jpnn.com, IRAN - Tim nasional sepak bola Iran dipastikan memindahkan markas latihan Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Kota Tijuana, Meksiko, setelah permintaan tersebut disetujui FIFA.

Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj mengatakan keputusan itu diambil setelah serangkaian komunikasi dan pertemuan dengan pejabat FIFA serta panitia Piala Dunia.

Salah satu alasan utama perpindahan tersebut adalah mengantisipasi potensi kendala visa dan kebutuhan logistik tim.

“Permintaan kami untuk mengubah markas tim dari Amerika Serikat ke Meksiko telah disetujui,” ujar Taj.

Sebelumnya Iran dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Tucson, Arizona. Namun, situasi geopolitik, kekhawatiran keamanan, serta proses perjalanan membuat federasi memilih mencari alternatif yang dinilai lebih praktis.

Pilihan akhirnya jatuh ke Tijuana, kota perbatasan di Meksiko yang dinilai lebih dekat dengan lokasi pertandingan Iran di fase grup. Jarak menuju Los Angeles disebut hanya sekitar 55 menit penerbangan dari markas baru tersebut.

Meski berpindah markas, jadwal pertandingan Iran di Piala Dunia tidak berubah.

Iran tergabung di Grup G dan akan menghadapi Tim nasional sepak bola Selandia Baru pada 15 Juni di Los Angeles, kemudian melawan Tim nasional sepak bola Belgia pada 21 Juni di kota yang sama, sebelum menghadapi Tim nasional sepak bola Mesir pada 26 Juni di Seattle.