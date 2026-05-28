Barcelona Selangkah Lagi Dapatkan Anthony Gordon, Newcastle Bisa Raup Rp1,5 Triliun

jateng.jpnn.com, BARCELONA - Klub raksasa Spanyol Barcelona dikabarkan selangkah lagi mengamankan tanda tangan winger Timnas Inggris Anthony Gordon pada bursa transfer musim panas 2026.

Dilansir dari The Athletic, Kamis (28/5), Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United untuk transfer pemain berusia 25 tahun tersebut.

Anthony Gordon bahkan dijadwalkan menjalani tes medis di Katalunya pada Jumat waktu setempat sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Blaugrana.

Barcelona disebut mengajukan tawaran awal senilai 80 juta euro atau sekitar Rp1,5 triliun ditambah bonus kepada Newcastle. Tawaran itu langsung diterima The Magpies.

Tak hanya itu, Gordon juga dikabarkan sudah menyepakati kontrak personal dengan juara bertahan Liga Spanyol tersebut.

Barcelona memang sudah lama memantau perkembangan Gordon. Klub asal Katalunya itu harus bersaing dengan Bayern Muenchen dan Chelsea yang juga tertarik memboyong mantan pemain Everton tersebut.

Upaya Barcelona makin serius setelah direktur olahraga Deco melakukan pembicaraan langsung dengan perwakilan Gordon saat berkunjung ke Inggris beberapa waktu lalu.

Jika transfer ini rampung, Newcastle dipastikan meraup keuntungan besar. Pasalnya, Gordon direkrut dari Everton pada Januari 2023 dengan biaya awal sekitar 40 juta pound sterling.