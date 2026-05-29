Timnas Indonesia Hadir di FC 26 & FC Mobile, Pertama dari Asia Tenggara

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akhirnya resmi hadir di game simulasi sepak bola populer EA Sports FC 26 dan FC Mobile setelah PSSI menjalin kerja sama dengan EA Sports FC melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI).

Kolaborasi ini menjadi tonggak bersejarah karena Indonesia menjadi tim nasional pertama dari Asia Tenggara yang resmi tampil dalam franchise sepak bola milik EA Sports tersebut.

Kehadiran skuad Garuda di EA Sports FC Mobile dan EA Sports FC 26 mulai diumumkan secara resmi pada Kamis (28/5).

Managing Director GSI Marsal Masita mengatakan pembicaraan kerja sama dengan EA Sports telah berlangsung selama sekitar enam bulan terakhir.

“PSSI itu bangga karena kita sudah ngobrol cukup lama sama EA Sports, sekitar enam bulan ke belakang,” kata Marsal.

Dalam kerja sama ini, Timnas Indonesia hadir lengkap dengan jersi terbaru dari Kelme, lambang Garuda, hingga kemiripan wajah para pemain yang dibuat secara autentik.

Penggemar nantinya bisa memainkan Timnas Indonesia di mode Tournament maupun Kick Off dalam game EA Sports FC.

Franchise Director EA Sports FC Mobile Asia Gerry Yulian menyebut kerja sama ini sebagai momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia.