Timnas Indonesia Sudah Mulai Latihan, 2 Pemain Ini Belum Bergabung

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia langsung menggeber persiapan menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Namun, dua nama masih belum terlihat dalam sesi latihan terbuka perdana di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (2/6).

Dua pemain tersebut adalah Joey Pelupessy dan Calvin Verdonk. Keduanya dijadwalkan baru tiba di Indonesia pada Senin malam.

"Verdonk jadwalnya kalau tidak salah nanti malam, berikut juga Joey, kemungkinan paling lambat besok sudah gabung," ujar Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji.

Meski belum diperkuat Verdonk dan Pelupessy, latihan perdana skuad Garuda tetap berlangsung dengan kekuatan mayoritas pemain yang dipanggil pelatih John Herdman. Sebanyak 21 pemain sudah terlihat mengikuti sesi latihan di Stadion Madya.

Sorotan tertuju pada kembalinya Marselino Ferdinan ke skuad Merah Putih. Gelandang muda tersebut kembali mengenakan seragam timnas setelah terakhir tampil pada September tahun lalu.

Selain Marselino, wajah baru juga mencuri perhatian. Mathew Baker, pemain berusia 17 tahun yang diproyeksikan membela Timnas U-19 Indonesia di Kejuaraan ASEAN U-19 2026, langsung berlatih bersama para pemain senior seperti Kevin Diks, Nathan Tjoe-A-On, Elkan Baggott, dan Rizky Ridho.

Saddil Ramdani juga sudah bergabung. Pemain sayap tersebut berpeluang menambah koleksi penampilannya bersama Timnas Indonesia setelah terakhir kali memperkuat Garuda sekitar dua tahun lalu.

Menariknya, latihan perdana ini turut dihadiri tiga pemain tambahan di luar skuad final. Mereka adalah dua calon pemain naturalisasi, Mitchell Baker dan Luke Vickery, serta bek FC Twente, Mees Hilgers.