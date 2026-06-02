Jay Idzes Absen, Rizky Ridho Ambil Alih Ban Kapten Timnas Indonesia

jateng.jpnn.com - Timnas Indonesia akan memiliki pemimpin baru saat menghadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Match Day Juni 2026.

Bek Persija Jakarta Rizky Ridho dipercaya mengenakan ban kapten menggantikan Jay Idzes yang absen karena cedera.

Kepastian itu disampaikan langsung pelatih Timnas Indonesia John Herdman seusai memimpin sesi latihan skuad Garuda di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (2/6).

Menurut Herdman, pemilihan kapten bukan keputusan pelatih, melainkan hasil kesepakatan para pemain di dalam tim.

"Tim yang memilihnya. Dan tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten," kata Herdman.

Pelatih asal Inggris tersebut kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ikut campur dalam proses penentuan kapten tim.

"Para pemain selalu memilih kapten mereka sendiri. Itu bukan keputusan pelatih. Tugas saya memilih taktik, menentukan pemain, mengurus disiplin, dan berbicara kepada media," ujarnya.

Penunjukan Ridho sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu figur sentral di skuad Garuda. Selain menjadi kapten Persija Jakarta dalam dua musim terakhir, bek berusia 24 tahun itu juga bukan sosok asing dengan ban kapten Timnas Indonesia.