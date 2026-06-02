John Herdman Terpikat dengan Marselino Ferdinan

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kembalinya Marselino Ferdinan ke Timnas Indonesia tampaknya langsung meninggalkan kesan mendalam bagi pelatih John Herdman.

Pelatih asal Inggris itu bahkan secara terbuka mengaku terpikat dengan kualitas yang ditunjukkan gelandang serang berusia 21 tahun tersebut selama mengikuti pemusatan latihan tim Garuda.

Marselino kembali mendapat panggilan Timnas Indonesia setelah terakhir kali memperkuat skuad Merah Putih pada September tahun lalu.

Penampilannya dalam sesi latihan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, membuat Herdman tak ragu melontarkan pujian.

"Marselino, bagus banget," kata Herdman dalam bahasa Indonesia kepada awak media, Senin (2/6).

Pujian itu bukan sekadar basa-basi. Herdman mengaku melihat versi terbaik Marselino selama sesi latihan berlangsung.

"Saya bilang kepadanya setelah latihan bahwa malam ini saya benar-benar melihat level terbaiknya," ujar mantan pelatih Timnas Kanada tersebut.

Performa impresif itu membuka peluang besar bagi Marselino untuk tampil sebagai starter saat Indonesia menghadapi Oman pada laga FIFA Match Day, Jumat (5/6), di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).