John Herdman Beri Sinyal Eliano Reijnders Masuk Skuad Indonesia untuk Piala ASEAN 2026

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Absennya Eliano Reijnders dari skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni 2026 ternyata bukan berarti namanya tersisih dari rencana John Herdman.

Pelatih Timnas Indonesia itu justru memberi sinyal kuat bahwa pemain Persib Bandung tersebut akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala ASEAN 2026 yang dijadwalkan bergulir pada akhir Juli mendatang.

Eliano tidak masuk daftar pemain yang dipanggil menghadapi Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Namun, Herdman menegaskan keputusan itu lebih karena pertimbangan kondisi fisik sang pemain yang masih menjalani pemulihan cedera.

"Kami tidak ingin ketika Eliano datang untuk persiapan AFF, dia masih harus menjalani rehabilitasi cedera," kata Herdman seusai memimpin latihan Timnas Indonesia di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senin (2/6).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemain berusia 24 tahun itu masih masuk dalam proyeksi tim nasional untuk agenda besar berikutnya.

Herdman sendiri sudah melihat kualitas Eliano secara langsung saat pemain tersebut tampil pada FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts dan Nevis serta Bulgaria.

Meski dalam dua pertandingan itu Eliano masuk sebagai pemain pengganti, performanya dinilai cukup menjanjikan.