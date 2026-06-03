Perjalanan Layvin Kurzawa di Persib Bandung Berakhir

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Kebersamaan Layvin Kurzawa dengan Persib Bandung resmi berakhir.

Bek asal Prancis yang pernah memperkuat Paris Saint-Germain (PSG) itu mengumumkan perpisahannya dengan Maung Bandung setelah kompetisi BRI Super League 2025/2026 berakhir.

Kabar tersebut disampaikan Kurzawa melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam pesan perpisahan itu, pemain berusia 33 tahun tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada Persib Bandung, rekan setim, serta Bobotoh yang selalu memberikan dukungan.

"Saya menghormati keputusan klub dan meninggalkan semuanya dengan rasa syukur atas momen-momen yang telah kita lalui bersama," kata Kurzawa.

Meski hanya memperkuat Persib selama sekitar lima bulan, Kurzawa mengaku mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan di Indonesia.

Mantan pemain tim nasional Prancis itu menyebut Indonesia sebagai negara yang luar biasa dan Persib sebagai klub yang memiliki gairah besar.

"Saya menemukan sebuah negara yang luar biasa, sebuah klub yang penuh gairah, dan para pendukung yang luar biasa yang membuat saya merasa diterima sejak hari pertama," ujarnya.

Kurzawa juga mengaku bangga pernah menjadi bagian dari salah satu klub terbesar di Indonesia tersebut.