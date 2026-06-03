PSIS Semarang Buka Suara soal Tunggakan Gaji Coach Kahudi: Tanggung Jawab Manajemen Lama

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polemik tunggakan gaji dan kompensasi yang dialami mantan pelatih PSIS Semarang Kahudi Wahyu Widodo akhirnya mendapat tanggapan dari manajemen klub.

PSIS menegaskan kewajiban pembayaran hak-hak Kahudi merupakan tanggung jawab manajemen lama yang dipimpin mantan CEO klub Yoyok Sukawi.

Chief Operating Officer (COO) PSIS Semarang Faris Julinar Maurisal mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Yoyok Sukawi terkait persoalan tersebut.

Menurut dia, penyelesaian tunggakan yang dikeluhkan Kahudi akan ditangani oleh manajemen sebelumnya.

"Menjadi tanggung jawab Pak YS (Yoyok Sukawi)," kata Faris, Selasa (2/6).

Faris menambahkan komunikasi antara pihaknya dengan Yoyok sudah dilakukan agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.

"Untuk Kahudi Wahyu sesuai dengan kesepakatan saya dengan Pak YS," ujarnya.

Pernyataan itu muncul setelah Kahudi secara terbuka mengungkapkan hak-haknya selama menangani PSIS hingga kini belum diterima secara penuh.