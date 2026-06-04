Persib Bandung Dapat Rp 1 Miliar dari KDM, Uangnya Akan Dibagi kepada Pemain

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Keberhasilan Persib Bandung menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara BRI Super League 2025/2026 mendapat apresiasi khusus dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pria yang akrab disapa KDM itu memberikan bonus sebesar Rp1 miliar kepada Maung Bandung sebagai penghargaan atas keberhasilan menjuarai kompetisi kasta tertinggi Indonesia tiga musim berturut-turut.

Menariknya, bonus tersebut disebut berasal dari dana pribadi hasil penjualan sapi miliknya.

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"Hari ini saya menyampaikan bonus buat tim Persib juara tiga kali berturut-turut, nilainya Rp1 miliar, didapat dari hasil penjualan sapi," kata Dedi Mulyadi, Rabu (3/6).

CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Glenn Sugita menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Persib.

Menurut dia, bonus tersebut akan diserahkan kepada para pemain sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka sepanjang musim.

"Jadi terima kasih atas dukungannya. Ini saya serahkan ke para pemain agar bisa berprestasi lagi dan tahun depan semaksimal mungkin," ujar Glenn.

Glenn menilai pencapaian tiga gelar juara secara beruntun merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, manajemen hingga dukungan Bobotoh.