Persib Bandung Mulai Susun Strategi untuk Musim Depan

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mulai memetakan langkah untuk menghadapi musim kompetisi 2026/2027 yang diprediksi menjadi salah satu musim paling menantang dalam beberapa tahun terakhir.

Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan tim pelatih saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menyusun program persiapan dan strategi untuk musim depan.

Menurut dia, banyak faktor yang masih harus dikaji sebelum keputusan penting terkait persiapan tim ditetapkan.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah jadwal pertandingan yang diperkirakan sangat padat karena Persib tidak hanya tampil di kompetisi domestik, tetapi juga di ajang regional dan Asia.

"Ketika kami memiliki semua jadwal dari semua kompetisi, kami akan mengetahui tanggal pastinya, tetapi pelatihan akan dimulai pada awal Juli," kata Igor, Rabu (3/6).

Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan kepastian jadwal dari seluruh kompetisi sangat dibutuhkan untuk menyusun program latihan yang tepat.

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Informasi itu juga akan menjadi dasar dalam menentukan beban latihan pemain, strategi rotasi, hingga manajemen kebugaran sepanjang musim.

Persib memang menghadapi tantangan berbeda dibanding musim-musim sebelumnya.