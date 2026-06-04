Rasmus Hojlund Tak Kembali ke MU, Napoli Putuskan Membelinya

jateng.jpnn.com, NAPLES - Masa depan Rasmus Hojlund akhirnya terjawab pada bursa transfer musim panas 2026.

Napoli resmi mengamankan jasa penyerang asal Denmark tersebut secara permanen setelah sebelumnya meminjamnya dari Manchester United sepanjang musim 2025/2026.

Keputusan itu diambil setelah Hojlund menunjukkan kontribusi penting bagi Il Partenopei selama semusim terakhir.

Penyerang berusia 23 tahun tersebut tampil dalam 44 pertandingan di berbagai kompetisi dan mencetak 16 gol untuk Napoli.

Performa tersebut membuat manajemen klub memutuskan untuk mempertahankannya sebagai bagian dari proyek jangka panjang tim.

Sebelum bergabung dengan Napoli, Hojlund merupakan pemain Manchester United yang didatangkan dari Atalanta pada musim panas 2023.

Saat membela Setan Merah, Hojlund mencatatkan 95 penampilan dan mengoleksi 26 gol di semua kompetisi.

Dia juga menjadi bagian dari skuad Manchester United yang meraih gelar Piala FA 2024 setelah mengalahkan Manchester City di partai final di Stadion Wembley.